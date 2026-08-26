Все нововведения с 1 сентября и что изменится для граждан

Цифровой рубль, легальная криптовалюта, удлиненные ипотечные каникулы и новые правила переработок.Сентябрь 2026 года принесет жителям России целый пакет масштабных законодательных нововведений, которые затронут финансы, работу, транспорт и повседневную жизнь.
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