Стартовал ремонт дороги Ольша-Велиж-Усвяты-Невель

Ремонт региональных дорог в Смоленской области проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Ремонт дороги Ольша-Велиж-Усвяты-Невель стартовал в Смоленской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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