Союзники Трампа начинают искать новое поле битвы, если Байден откажется от участия

Фото: politico.com Поскольку Дональд Трамп готов был в четверг принять номинацию на пост президента от Республиканской партии, его союзники приготовились к перспективе выхода из гонки его оппонента, президента Джо Байдена.
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