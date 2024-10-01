Марк Рютте с 1 октября стал новым генсеком НАТО вместо Йенса Столтенберга

Сегодня, 1 октября 2024 года, Марк Рютте вступает в должность генерального секретаря НАТО. Каков будет курс Североатлантического альянса при новом генсеке, как будет выглядеть НАТО в ближайшее время и в каком случае возможна его война с Россией - в материале военного обозревателя "Газеты.