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Марк Рютте с 1 октября стал новым генсеком НАТО вместо Йенса Столтенберга

Марк Рютте с 1 октября стал новым генсеком НАТО вместо Йенса Столтенберга

Сегодня, 1 октября 2024 года, Марк Рютте вступает в должность генерального секретаря НАТО. Каков будет курс Североатлантического альянса при новом генсеке, как будет выглядеть НАТО в ближайшее время и в каком случае возможна его война с Россией - в материале военного обозревателя "Газеты.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Судя по морде-лица такой же заболаболистый забугорный хрен...........
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