Служба дезинсекции и уничтожение клещей

Служба дезинсекции играет важную роль в обеспечении санитарной безопасности и здоровья населения. В последние годы особое внимание стало уделяться уничтожению клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит.
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