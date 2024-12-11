Служба дезинсекции и уничтожение клещей

Служба дезинсекции играет важную роль в обеспечении санитарной безопасности и здоровья населения. В последние годы особое внимание стало уделяться уничтожению клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит.