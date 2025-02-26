"Крым плюс четыре региона": Что будет, если СВО "заморозят". Жёсткий ответ дали в Одессе

Одной из самых обсуждаемых тем сейчас стал вопрос об условиях возможного заключения мира. Русское подполье из Одессы дало жёсткий ответ на вопрос, а что же станет, если СВО всё же "заморозят" на условиях всемирного признания Крыма и ещё четырёх новых регионов за Россией.