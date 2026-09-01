30 новых агротехнических классов откроют в Волгоградской области В новом учебном году более 400 школьников начнут углубленно изучать аграрные дисциплины в 30 новых агротехнических классах.
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