Ростехнадзор по требованию прокуратуры устранил нарушения при осуществлении госконтроля на Дальнем Востоке

Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу при проведении проверки исполнения законодательства Дальневосточным управлением Ростехнадзора выявлены нарушения при реализации указанным органом полномочий по государственному контролю (надзору) в области промышленной безопасности, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.
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