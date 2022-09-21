В России объявлена частичная мобилизация

Только что стало известно о том, что президент Путин объявил в России частичную мобилизацию. Глава государства заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета и целостности России и поддержке стремления соотечественников самим определять будущее.
Популярные статьи
- Зачем нам такие «союзники» и такие мигранты? К вопросу участия среднеазиатских мигрантов в СВО
- Тайны битвы за Балаклею: Россия не трогала украинские месторождения газа, но теперь ВКС РФ переходят в особый режим
- «Мы долго терпели киевский режим»: в Запорожской области формируются добровольческие батальоны
Свежие комментарии