Мас увеличивает преимущество: Омжель выигрывает 12-й этап Вуэльты

Источник изображения, Getty Images Автор Майк Питер Журналист BBC Sport Опубликовано 39 минут назад Испанец Энрик Мас увеличил свое общее лидерство в Вуэльта Испании с поздней атакой, когда словенец Якоб Омжель выиграл этап 12 у Калара Альто.