Мас увеличивает преимущество: Омжель выигрывает 12-й этап Вуэльты

Источник изображения, Getty Images Автор Майк Питер Журналист BBC Sport Опубликовано 39 минут назад Испанец Энрик Мас увеличил свое общее лидерство в Вуэльта Испании с поздней атакой, когда словенец Якоб Омжель выиграл этап 12 у Калара Альто.
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