Прощупывал лёд, но получил по дупе

дуркаину пора кончать. Совсем. Нет такого государства,нет такого государства! Нет - и не надо , и впредь не будет никогда.

Natalija Osminina

А КАК ИМЕННО кончать, не просветите? Пока что за 2 года и 2 месяца СВО заняла с боями ОДНУ ТЫСЯЧНУЮ ЧАСТЬ Украины!! (остальная территория уже была под контролем ЛДНР, а вся Таврида, кроме Мариуполя, сдалась без боя, а Артемовск брали вагнера) ВСУ потеряли на этой земле убитыми, ранеными и пропавшими без вести 1 миллион 800 тысяч солдат. Интересно, сколько лет должно понадобится СВО и сколько солдат СВО должно погибнуть , чтобы покончить с дуркаиной? Есть варианты?