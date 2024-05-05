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Прощупывал лёд, но получил по дупе

Прощупывал лёд, но получил по дупе

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Так можно коротко описать заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о том, что «Украина имеет право наносить удары британским оружием по территории России в границах, признаваемых Западом».

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Комментарии
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Н
НС
дуркаину пора кончать. Совсем. Нет такого государства,нет такого государства! Нет - и не надо , и впредь не будет никогда.
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17 час.
Natalija Osminina
15—16 июня должна в полный голос заговорить ФАбы 3000.
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17 час.
Natalija Osminina
А КАК ИМЕННО кончать, не просветите? Пока что за 2 года и 2 месяца СВО  заняла с боями ОДНУ ТЫСЯЧНУЮ ЧАСТЬ Украины!! (остальная территория уже была под контролем ЛДНР, а вся Таврида, кроме Мариуполя, сдалась без боя, а Артемовск брали вагнера) ВСУ потеряли на этой земле убитыми, ранеными и пропавшими без вести 1 миллион 800 тысяч солдат.  Интересно, сколько лет должно понадобится СВО и сколько солдат СВО должно погибнуть , чтобы покончить с дуркаиной? Есть варианты?
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16 час.

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