В Грузии жестоко убит известный севастопольский тренер дельфинов

Трагедия произошла вечером 27 августа в Тбилиси. Известный севастопольский тренер дельфинов Дмитрий Шереметьев был зверски убит в одном из городских парков.
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