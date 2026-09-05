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Аргументы недели

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В Грузии жестоко убит известный севастопольский тренер дельфинов

В Грузии жестоко убит известный севастопольский тренер дельфинов

Трагедия произошла вечером 27 августа в Тбилиси. Известный севастопольский тренер дельфинов Дмитрий Шереметьев был зверски убит в одном из городских парков.

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