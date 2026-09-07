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Астроном Мэттьюс: никто не может заявлять свои права на Луну

Ни одно государство в мире не может заявлять свои права на Луну. Об этом 7 сентября заявил почетный профессор астрономии университета Британской Колумбии Джейми Мэттьюс, комментируя соответствующее заявление президента США Дональда Трампа.

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