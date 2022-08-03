Dooralei

414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Патриоты должны жить и выступать в своих странах. У нас своих талантов хватает. Пустите их на сценыПродюсер Констант...
  • галина
    Да пуст. Уезжает. За бабками все возвращаются вот если бы не устраивали бы им здесь концерты, они бы не бежали. Он на...Дима Билан заявил...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    7 лет мак не родил и голода не было. Пусть зарабатывает где может, но НЕ в России. Слава Богу мы очищаемся от этих......Муж Лаймы Вайкуле...

Прохор Шаляпин высказался о личной жизни Николая Баскова как о «старой теме»

Прохор Шаляпин высказался о личной жизни Николая Баскова как о «старой теме»

Певца возмущает пристальное внимание к ориентации публичных личностей. Фото: из открытых источников Прохор Шаляпин, российский исполнитель, прокомментировал слухи о нетрадиционной ориентации главного «натурального блондина» российской эстрады.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх