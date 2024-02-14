Машина вспыхнула от удара – внутри находился водитель: лобовое столкновение в Адыгее

Произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого одна из машин загорелась. Водитель Volkswagen скончался на месте, водитель Hyundai и двое пассажиров были доставлены в больницу ДТП произошло вчера около 18:00 в Кошехабльском районе Адыгеи.