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Русская весна

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«Спасибо, президент»: японцы неожиданно поблагодарили Путина

«Спасибо, президент»: японцы неожиданно поблагодарили Путина

Читатели японской газеты «Санкэй» поблагодарили президента России Владимира Путина за информацию о состоянии его собаки породы акита-ину Юмэ, подаренной губернатором японской префектуры Акита Норихисой Сатакэ в 2012 году.

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