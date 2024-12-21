«Спасибо, президент»: японцы неожиданно поблагодарили Путина

Читатели японской газеты «Санкэй» поблагодарили президента России Владимира Путина за информацию о состоянии его собаки породы акита-ину Юмэ, подаренной губернатором японской префектуры Акита Норихисой Сатакэ в 2012 году.
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