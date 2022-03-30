В Севастополе полиция завершила расследование уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере

Следователи Следственного управления УМВД России по г. Севастополю завершили расследование уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере, совершённом в отношении местного бизнесмена.

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