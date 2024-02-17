Федор Бондарчук появился на светском мероприятии без обручального кольца

Ходят слухи, что у режиссера Федора Бондарчука проблемы в семье. Известный режиссер Федор Бондарчук и его 35-летняя жена актриса Паулина Андреева находятся в браке с 2019 года после четырехлетнего романа.
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