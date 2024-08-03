Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"На грани погибели": Профессор призвал русских проснуться – это должны услышать и в Кремле

"На грани погибели": Профессор призвал русских проснуться – это должны услышать и в Кремле

Коллаж Царьграда.  Доктор политических наук, профессор, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в своей речи на передаче тележурналиста Владимира Соловьёва призвал русских – в самом широком понимании термина, всех христиан, православных, обратить внимание на то, что пародия на "Тайную вечерю", которую мы наблюдали на открытии Олимпиады в Париже – это лишь часть большой работы наших оппонентов по уничтожению христианства.

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