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Царьград

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"Я что, должна со всеми общаться?": Ирина Роднина не выдержала вопросов о конфликте с Татьяной Тарасовой

"Я что, должна со всеми общаться?": Ирина Роднина не выдержала вопросов о конфликте с Татьяной Тарасовой

"Я что, должна со всеми общаться?": Ирина Роднина не выдержала вопросов о конфликте с Татьяной ТарасовойВ Москве прошла премьера биопика - художественного фильма "Роднина", посвященного легендарной фигуристке и трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной.

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