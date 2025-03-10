"Я что, должна со всеми общаться?": Ирина Роднина не выдержала вопросов о конфликте с Татьяной Тарасовой

"Я что, должна со всеми общаться?": Ирина Роднина не выдержала вопросов о конфликте с Татьяной ТарасовойВ Москве прошла премьера биопика - художественного фильма "Роднина", посвященного легендарной фигуристке и трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной.