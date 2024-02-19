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Песков: в РФ рады приезду зарубежных лидеров на «Игры будущего»

Песков: в РФ рады приезду зарубежных лидеров на «Игры будущего»

Как заявил журналистам в понедельник, 19 февраля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в РФ рады, что на международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» приедут лидеры ряда стран.

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