Песков: в РФ рады приезду зарубежных лидеров на «Игры будущего»

Как заявил журналистам в понедельник, 19 февраля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в РФ рады, что на международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» приедут лидеры ряда стран.
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