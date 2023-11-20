Рецепт пятиминутного теста на кефире. Не уступит дрожжевому, подойдет для сковороды и духовки

Бездрожжевое тесто замешивать намного проще обычного, делается оно в пять минут. Универсальный вариант замешивается на кефире и подходит для выпечки пирожков и пирогов в духовке, или для жарки на сковороде беляшей и лепешек.
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