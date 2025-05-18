Великобритания обновит вспомогательный флот для несущих ядерное оружие подлодок

Британские власти планируют потратить 850 млн фунтов ($1,1 млрд) на обновление вспомогательного флота, используемого для буксировки атомных подводных лодок, включая несущие ядерное оружие субмарины типа Vanguard.
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