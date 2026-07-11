Детектор космических частиц за 100 долларов сделал мюоны видимыми

*Примечание: материал подготовлен на основе публикации SciTechDaily — научного агрегатора, пересказывающего материалы университетских пресс-служб; оригинальное исследование опубликовано в журнале Journal of Instrumentation.
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