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Детектор космических частиц за 100 долларов сделал мюоны видимыми

Детектор космических частиц за 100 долларов сделал мюоны видимыми

*Примечание: материал подготовлен на основе публикации SciTechDaily — научного агрегатора, пересказывающего материалы университетских пресс-служб; оригинальное исследование опубликовано в журнале Journal of Instrumentation.

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