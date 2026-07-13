Apple готовит чип M7 Ultra с 1,5 ТБ оперативной памяти

Apple планирует выпустить новый чип M7 Ultra с поддержкой до 1,5 ТБ объединённой оперативной памяти. Такое решение позволит Apple Silicon приблизиться по объёму оперативной памяти к максимальной конфигурации Mac Pro на базе Intel 2019 года.
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