Ценовой диапазон акции IVA Technologies в рамках IPO составляет 280-300 рублей

Индикативный ценовой диапазон одной акции разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций «ИВА» (IVA Technologies) в рамках IPO установлен на уровне от 280 рублей до 300 рублей, говорится в сообщении компании.
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