Политика как он...
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Политика как она есть

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Погребальное «лицо» трехтысячелетней давности нашли в российском регионе

Погребальное «лицо» трехтысячелетней давности нашли в российском регионе

В кургане Туннуг-1 в Туве при раскопках нашли каменную стелу, которую, как предполагается, кочевые народы использовали при проведении погребальных обрядов, рассказали на сайте Русского географического общества.

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