Дума ХМАО поддержит кандидатуру нового члена избиркома от ЛДПР. Фото

Дума ХМАО поддержит кандидатуру нового члена избиркома от ЛДПР. Взамен ушедшего Александра Лобова (которого, по слухам, его ждут карьерные перспективы в Тюменской областной думе, куда он может попасть по спискам) на этот пост претендует партийная пиарщица Марина Мамонтова.