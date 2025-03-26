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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Дума ХМАО поддержит кандидатуру нового члена избиркома от ЛДПР. Фото

Дума ХМАО поддержит кандидатуру нового члена избиркома от ЛДПР. Взамен ушедшего Александра Лобова (которого, по слухам, его ждут карьерные перспективы в Тюменской областной думе, куда он может попасть по спискам) на этот пост претендует партийная пиарщица Марина Мамонтова.

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