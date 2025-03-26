Дума ХМАО поддержит кандидатуру нового члена избиркома от ЛДПР. Фото

Дума ХМАО поддержит кандидатуру нового члена избиркома от ЛДПР. Взамен ушедшего Александра Лобова (которого, по слухам, его ждут карьерные перспективы в Тюменской областной думе, куда он может попасть по спискам) на этот пост претендует партийная пиарщица Марина Мамонтова.
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