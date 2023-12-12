Отобрать Финский залив? России придётся вернуть себе Балтику

Александр Чумак

отите ли вы этого, "англы с саксами" и бестолковые "амеры", или нет, но путь к Калининграду себе может быстро расчистить "водородными чистителями с тальковой присыпкой", чтобы им на дороге ни кости, ни испражнения не валялись?!!!"👍😹😳🤣👌💀☠️😡.