ФОТО: Ilya Galakhov/GLOBALLOOKPRESS Вчера 13K прочитали Страны НАТО пытаются изолировать Россию, закрыв для судоходства Финский залив.
Отобрать Финский залив? России придётся вернуть себе Балтику
Комментарии
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Лев Добрый
Делать надо так, как требуют интересы Великой России!😎😀👈👍
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18 час.
Александр Чумак
отите ли вы этого, "англы с саксами" и бестолковые "амеры", или нет, но путь к Калининграду себе может быстро расчистить "водородными чистителями с тальковой присыпкой", чтобы им на дороге ни кости, ни испражнения не валялись?!!!"👍😹😳🤣👌💀☠️😡.
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18 час.
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