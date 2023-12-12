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Отобрать Финский залив? России придётся вернуть себе Балтику

Отобрать Финский залив? России придётся вернуть себе Балтику

ФОТО: Ilya Galakhov/GLOBALLOOKPRESS Вчера 13K прочитали Страны НАТО пытаются изолировать Россию, закрыв для судоходства Финский залив.

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Комментарии
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Лев Добрый
Делать надо так, как требуют интересы Великой России!😎😀👈👍
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18 час.
Александр Чумак
отите ли вы этого, &quot;англы с саксами&quot; и бестолковые &quot;амеры&quot;, или нет, но путь к Калининграду себе может быстро расчистить &quot;водородными чистителями с тальковой присыпкой&quot;, чтобы им на дороге ни кости, ни испражнения не валялись?!!!&quot;👍😹😳🤣👌💀☠️😡.
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18 час.

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