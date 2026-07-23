Телеканал "78" В распоряжении РЕН ТВ оказались новые кадры, проливающие свет на скандал в пятизвёздочном отеле Agarani Estate в Телави.
«Вали отсюда, понаехали»: над грузином, напавшем на российских туристок, требуют расправы
Комментарии
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v
vischnja_11
И еще, это мое мнение, по одному или нескольким агрессивно настроенным людям нельзя судить о всех людях, о стране, говорить и обзывать, оскорблять. Нужно понимать что средства массовой информации как раз сейчас, как никогда, разжигают все конфликты, раздувают ненависть и агрессию, с обеих сторон. И эта цепь агрессии накручивается как снежный ком и продолжается до бесконечности.
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1 м.
КБ
Константин Болдырев
Пора давно понять дружбанародия закончилась в 1991 году окончательно...!!! Ездить нужно в нормальные страны отдыхать...!!! Нет мигрантов в РФ…!!! Нет проблем…!!! Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!! И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
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1 м.
М
ММ
Особенное неприятие было в Осетии и Прибалтике! Грузия, Абхазия нормальное отношение.
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1 м.
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