«Вали отсюда, понаехали»: над грузином, напавшем на российских туристок, требуют расправы

v

vischnja_11

И еще, это мое мнение, по одному или нескольким агрессивно настроенным людям нельзя судить о всех людях, о стране, говорить и обзывать, оскорблять. Нужно понимать что средства массовой информации как раз сейчас, как никогда, разжигают все конфликты, раздувают ненависть и агрессию, с обеих сторон. И эта цепь агрессии накручивается как снежный ком и продолжается до бесконечности.