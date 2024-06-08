Кадры, снятые беспилотником на Авдеевском направлении фронта. Встречный бой российского БТР-82А и американской БМП M2A2 Bradley.
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Кадры, снятые беспилотником на Авдеевском направлении фронта. Встречный бой российского БТР-82А и американской БМП M2A2 Bradley.
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