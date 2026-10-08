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Советский спутник «Метеор-2-7» начал рассыпаться спустя 45 лет после запуска

Советский спутник «Метеор-2-7» начал рассыпаться спустя 45 лет после запуска

Запущенный при СССР спутник распался на десятки обломков, которые несут угрозу для других космических аппаратов Советский метеорологический спутник «Метеор-2-7» стал источником нового облака космического мусора спустя более 45 лет после запуска.

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