Прогноз погоды в Крыму на субботу

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове малооблачно и без осадков. Ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, сообщили в региональном гидрометцентре.