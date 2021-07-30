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Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове малооблачно и без осадков. Ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, сообщили в региональном гидрометцентре.

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