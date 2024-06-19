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Разнесли живую силу и технику ВСУ: успехи армии России к утру 19 июня

Разнесли живую силу и технику ВСУ: успехи армии России к утру 19 июня

Штурмовики Су-25 ВКС России неуправляемыми авиационными ракетами уничтожили специальную технику и живую силу ВСУ.

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