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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Эй Смит раскритиковал Дюрэнта за сравнение перехода Леброна со своим решением 2016 года: «Как же это нелепо»

Ведущий ESPN Стивен Эй Смит не согласился с Кевином Дюрэнтом , который считает сопоставимым переход Леброна Джеймса в «Филадельфию» со своим решением 2016 года о присоединении к « Голден Стэйт ».

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