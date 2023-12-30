Я всю жизнь неправильно варила бульон! Муж переучил. Пять правил хорошего супа

Я до встречи с мужем варила бульон неправильно — так, как меня учили в советском детстве. Час покипел — и, тадам, бульон Когда познакомилась с будущим супругом и сварила ему за полчаса свой первый бульон и суп, он только пальцем у виска покрутил.