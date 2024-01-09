В ЯНАО ученикам начальных классов рекомендовали остаться дома из-за морозов

В Салехарде во вторник, 9 января, температура опустилась до −36 градусов, в Лабытнанги — до −28. В связи с неблагоприятными погодными условиями родителям учеников младших классов предложили вариант с дистанционным обучением.
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