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Энергетические интересы и бизнес: какая политика в отношении Москвы выгодна для Макрона

Энергетические интересы и бизнес: какая политика в отношении Москвы выгодна для Макрона

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН, кандидат политологических наук Павел Тимофеев в беседе со «Звездой» предположил, какую политику будет выстраивать Эммануэль Макрон в отношении России после того, как его избрали на второй срок.

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