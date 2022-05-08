Энергетические интересы и бизнес: какая политика в отношении Москвы выгодна для Макрона

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН, кандидат политологических наук Павел Тимофеев в беседе со «Звездой» предположил, какую политику будет выстраивать Эммануэль Макрон в отношении России после того, как его избрали на второй срок.