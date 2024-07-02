Сенатор Пушков сравнил Евро-2024 с дворовым футболом

МОСКВА, 2 июля, ФедералПресс.На фоне продолжающегося Чемпионата Европы по футболу 2024 года сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков выразил свое мнение о качестве турнира, сравнив его с дворовым футболом.
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