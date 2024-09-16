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  • Леонид Руси
    Ну хорошо, ты что предлагаешь, если Жёлтый камень не трогать... то может принести себя в жертву и в рай? А педерасты ...Ракеты долетят за...
  • тимур чагалидзе
    Нук давай, посчитай, ипанько! Социализм не развязывал ни одной войны. Ты идиот. Твое место в дурке.Ракеты долетят за...
  • Evgenija Palette
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"«Ура-патриотизм» (если это не просто работа за бабки) очень опасная штука. Особенно для той страны, за которую в сети топят такого рода «патриоты»" (ц)

"«Ура-патриотизм» (если это не просто работа за бабки) очень опасная штука. Особенно для той страны, за которую в сети топят такого рода «патриоты»" (ц)

Ошибаться можно — врать нельзя: возвращаясь к Курскому направлению. Вы знаете, ранее я уже натыкался на работу подобных, якобы наших военблогерских «сеток», которые не знаю уж по каким причинам врут своей аудитории.

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