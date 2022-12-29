Инвестконсультант Шенк: в 2023 году доллар будет стоить 72–75 рублей

Директор департамента инвестиционного консультирования "Открытие Инвестиции" Андрей Шенк в беседе с агентством "Прайм" заявил, что если в следующем году мир не накроет экономический катаклизм, то доллар будет стоить в диапазоне от 72 до 75 руб.