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Инвестконсультант Шенк: в 2023 году доллар будет стоить 72–75 рублей

Инвестконсультант Шенк: в 2023 году доллар будет стоить 72–75 рублей

Директор департамента инвестиционного консультирования "Открытие Инвестиции" Андрей Шенк в беседе с агентством "Прайм" заявил, что если в следующем году мир не накроет экономический катаклизм, то доллар будет стоить в диапазоне от 72 до 75 руб.

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