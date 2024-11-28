В центральный аппарат будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту грубого нарушения общественного порядка жителем Приморского края

В программе одного из федеральных телеканалов сообщалось, что во Владивостоке неравнодушные соседи спасли от избиения одним из жильцов многоквартирного дома его девушки, они взломали дверь и спасли пострадавшую.
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