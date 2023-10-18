В зону СВО смоляне отправили очередной гуманитарный груз

Депутат Смоленского городского Совета, сопредседатель регионального отделения ОНФ и главный редактор «Рабочего пути» Сергей Якимов рассказал об отправке очередного гуманитарного груза в зону специальной военной операции.
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