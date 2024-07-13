Сотников уверенно выиграл 9-й этап «Шелкового пути», Николаев и Вязович потеряли время

Сотников уверенно выиграл 9-й этап «Шелкового пути», Николаев и Вязович потеряли времяШелковый путьГонщик КАМАЗ-мастер Дмитрий Сотников укрепил лидерство в генеральной классификации «Шелкового пути-2024», выиграв 9-й этап ралли-марафона из России в Монголию.
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