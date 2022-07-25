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«Самые яркие ребята в плане обмана — это выездные сервисы». Эксперт рассказал, как россиян обманывают при ремонте смартфонов

«Самые яркие ребята в плане обмана — это выездные сервисы». Эксперт рассказал, как россиян обманывают при ремонте смартфонов

Автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев в интервью радио Sputnik рассказал, как обманывают клиентов в некоторых сервисных центрах по ремонту смартфонов.

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