Игорь Шестеркин отразил 18 бросков «Детройта» из 20 и одержал 1-ю победу за 3 матча. Российский вратарь «Рейнджерс» помог команде обыграть «Детройт» (8:2).
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