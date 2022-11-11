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Шестеркин отразил 18 бросков «Детройта» из 20 и одержал 1-ю победу за 3 матча

Игорь Шестеркин отразил 18 бросков «Детройта» из 20 и одержал 1-ю победу за 3 матча. Российский вратарь «Рейнджерс» помог команде обыграть «Детройт» (8:2).

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