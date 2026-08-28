Во Владимирской области ночью 29 августа ожидаются заморозки

В МЧС предупредили о заморозках до минус 1 градуса ночью и утром 29 августа во Владимирской области.МЧС России по Владимирской области сообщает что в ночные и утренние часы 29 августа местами по Владимирской области ожидаются заморозки -1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A Препараты для леч...
- EP Препараты для леч...
- ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым