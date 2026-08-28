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Владимирские новости

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Во Владимирской области ночью 29 августа ожидаются заморозки

Во Владимирской области ночью 29 августа ожидаются заморозки

В МЧС предупредили о заморозках до минус 1 градуса ночью и утром 29 августа во Владимирской области.МЧС России по Владимирской области сообщает что в ночные и утренние часы 29 августа местами по Владимирской области ожидаются заморозки -1.

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