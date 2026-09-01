Астрофизик Пилипенко: Большой взрыв по некоторым свойствам похож на белую дыру

Математические уравнения, которые описывают черные дыры, теоретически допускают существование и белых дыр, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник отдела теоретической астрофизики и космологии Астрокосмического центра ФИАН (Физического института имени П.
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