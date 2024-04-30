Последствия ударов российской армии: разнесен цех сборки украинских БПЛА Евгения КомароваУдары российской армии по территории Украины нацелены исключительно по военной и связанной с ней инфраструктурой, продолжают утверждать в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии