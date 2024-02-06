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The Moscow Post

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Пьянка, деньги, ФТС: дебош в Калининграде ударит по Руслану Давыдову

Пьянка, деньги, ФТС: дебош в Калининграде ударит по Руслану Давыдову

В Сети распространяются кадры, на которых, как утверждается, запечатлен дебош и дальнейший "отдых" в полиции двух высокопоставленных генералов ФТС - замруководителя службы Андрея Струкова и главного тыловика Олега Завгороднего.

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Комментарии
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НФ
Наталка Фомина
Всех уволить и на передовой.
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